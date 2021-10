[아시아경제 송승섭 기자]신협사회공헌재단이 14일부터 한 달간 에너지 취약계층에 난방용품과 생필품을 전달하는 ‘온세상 나눔캠페인’을 진행한다.

해당 캠페인은 2015년 재단 창립총회 1주년을 기념해 전국 195개 신협이 연탄 55만장을 나누면서 시작됐다. 지난해까지 총 3만명의 봉사자가 4만7389가정에 난방용품 13만개와 연탄 113만장을 전달했다.

올해는 지난해보다 200여개 많은 668개 신협이 참여한다. 이불 1만2000개와 전기요 5600개를 비롯해 생필품이 담긴 어부바박스, 연탄 등을 약 1만8000가구에 제공한다.

김윤식 신협사회공헌재단 이사장은 “앞으로도 사회적 약자를 위한 다양한 사회공헌 활동을 지속해서 펼쳐나가겠다”고 강조했다.

