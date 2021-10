이마트24, 말레이시아 대학가에 5호점 오픈…“MZ세대 취향저격”

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 14일 말레이시아 썬웨이 대학 인근에 5호점을 오픈했다고 밝혔다.

이번에 선보인 매장은 100평 규모로, 매장 곳곳에 한글을 사용해 K-편의점이라는 것을 강조했다. 특히 말레이시아 대학가에 처음 선보이는 매장인만큼 현지 젊은 고객을 겨냥해 감각적인 콘셉트로 선보였다. 매장 외관과 내부를 그래피티로 꾸미는 파격적인 인테리어와 함께 콘크리트 벽면을 그대로 노출하는 감각적인 카페 스타일로 젊은 고객들에게 차별화된 이미지를 구축한다는 전략이다.

더운 날씨로 식사를 외부 식당에서 해결하는 말레이시아 문화에 맞춰 동시에 30명이 식사할 수 있는 테이블을 비치했으며 한국식 컵밥, 떡볶이, 닭강정 등 현지인에게 인기 있는 K-푸드를 판매한다. 이마트24 말레이시아 1~4호점의 판매 데이터에 따르면 즉석 먹거리 매출이 전체 매출의 50%에 달한다. 이는 국내 편의점에서 즉석 먹거리가 10~20% 매출 비중을 차지하는 것을 감안하면 매우 높은 수치다.

이마트24 관계자는 “이번 5호점은 대학가에 위치한 점포인 만큼 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 사이에서 부는 한류 열풍 영향으로 한국의 편의점 브랜드와 상품에 대한 관심이 더욱 뜨거울 것으로 예상한다”며 “말레이시아 현지에서 차별화된 이미지를 구축하기 위해 파격적인 인테리어를 선보인 만큼 말레이시아 젊은 고객들 사이에서 이슈가 될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr