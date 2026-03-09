비트맥스, CB 이자 '0%' 전환…연 30억원 이상 금융비용 절감

코스닥 상장사 비트맥스 비트맥스 close 증권정보 377030 KOSDAQ 현재가 1,085 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,084 2026.03.09 개장전(20분지연) 관련기사 하락장에도 저가매수하는 코인비축株, 투자 안전할까[비트코인 지금] 비트맥스, 비트코인 평가자산 1000억 돌파 임박 [비트코인 지금]비트맥스, 비트코인 51개 추가 매입…총 551개 보유 '국내 1위' 전 종목 시세 보기 가 파격적인 재무 구조 개선을 통해 기업 가치 제고에 나선다.

비트맥스는 자사가 발행한 2·3·4회차 전환사채(CB)의 표면이자 및 만기보장수익률을 전면 제거한다고 9일 밝혔다. 이번 조치는 채권자 전원의 동의를 통해 확정됐으며 회사는 이를 통해 연간 약 30억원 이상의 고정 금융비용을 절감하게 됐다.

이번 결정은 단순한 비용 절감을 넘어 비트맥스 경영진의 강력한 재무 구조 개선 의지가 반영된 결과다. 일반적으로 전환사채는 이자 비용이 부채로 누적되어 기업의 손익 구조와 현금 흐름에 큰 부담을 준다.

비트맥스는 기존 4.9%~5%에 달하던 CB 이자율을 0%(무이자)로 조정함으로써, 영업이익이 순이익으로 직결되는 '실적 레버리지' 구조를 완성했다.

회사 관계자는 "연간 30억원 이상의 이자 비용 절감은 고스란히 세전이익 개선으로 이어질 것"이라며 "이는 주당순이익(EPS)을 높여 주가 상승의 강력한 트리거가 될 것으로 기대된다"고 강조했다.

비트맥스는 앞서 발행한 4회차 전환사채 중 100억원 규모를 만기 전 취득해 상환·말소하는 등 자본 구조 관리 정책을 선제적으로 펼쳐왔다.

이번 CB 무이자 조치는 재무 건전성 강화 전략의 연장선으로 잠재적 매도 물량(오버행)에 대한 시장 우려를 완화하고 주주 가치 보호 의지를 드러낸 조치로 평가된다.

비트맥스는 금융비용 절감을 통해 확보된 현금 유동성을 신규 사업 투자 및 연구개발(R&D), 주주 환원 정책 등 기업 가치를 높이는 데 적극 활용할 방침이다.

비트맥스 관계자는 "이번 조치는 회사의 재무 체질을 근본적으로 개선해 지속 가능한 성장 투자 여력을 확보하기 위한 전략적 결단"이라며 "이자 비용이라는 족쇄가 풀린 만큼, 실적 턴어라운드를 가속화하고 시장 신뢰를 높여 주주 여러분께 정당한 기업 가치를 평가받도록 하겠다"고 강조했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



