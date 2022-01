[아시아경제 이민우 기자] 대원 대원 007680 | 코스닥 증권정보 현재가 9,160 전일대비 20 등락률 -0.22% 거래량 22,927 전일가 9,180 2022.01.24 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일"대원, 구조적 성장의 시작"대원, 916억원 규모 채무보증 결정 close 은 싱가포르에 있는 종속회사 대원칸타빌( Daewon Cantavil Pte.Ltd)의 유상증자에 143억원 규모로 참여하기로 결정했다고 24일 공시했다. 회사 측은 "종속회사가 베트남 호치민시(市) 인근 위치 동나이성(省)에 아파트, 빌라 등 총 799세대 규모의 주택 개발 사업을 위한 투자 재원 확보를 위해 이번 유상증자에 참여했다"고 설명했다.

