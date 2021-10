'서울 신도심으로 육성' 오세훈, 동북권 창동·상계 현장방문

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 서울의 대표적인 베드타운이었던 동북권을 신도심으로 육성하겠다고 공약한 가운데 13일 창동·상계 일대를 찾아 사업 추진 현황을 점검한다.

오 시장은 상업·문화 콤플렉스와 바이오메디컬단지 복합개발 구상, 서울아레나 등 이 일대에서 추진 중인 주요사업 현황을 보고 받고, 동부간선도로 확장공사와 관련해 발생하고 있는 교통정체 해소를 위한 교통개선 대책도 점검한다. ‘지천 르네상스’를 통해 2025년 수변문화공간으로 탈바꿈할 중랑천 일대도 직접 살핀다.

서울시는 창동·상계 일대를 수도권 동북부 480만의 일자리·문화 중심으로 도약시키기 위해 바이오메디컬단지 등 신성장 혁신거점과 국내 최초 콘서트 전문 공연장 ‘서울아레나’ 등 문화·예술 거점 조성을 추진하고 있다.

서울시는 또한 지역의 수변공간을 시민생활 중심으로 재탄생시키는 ‘지천 르네상스’를 통해 창동·상계 지역을 관통하는 중랑천 일대 수세권 활성화도 준비 중이다. 서울아레나 앞 수변 전망데크와 음악분수를 설치하는 한편 창동교~상계교 사이 동부간선도로 1356m 구간을 지하차도로 만들고 상부엔 중랑천을 따라 이어지는 800m 길이, 약 2만㎡ 규모의 수변문화공원을 조성할 계획이다.

