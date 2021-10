'연간 50만명 방문' 영종도 씨사이드파크…위드 코로나 대비 정비 박차

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천경제자유구역청이 위드 코로나(단계적 일상 회복) 전환에 대비해 영종도의 대표 공원인 씨사이드파크에 대한 시설물 설치와 정비에 박차를 가하고 있다.

12일 인천경제청에 따르면 집중호우로 유실된 송산 절개지(면적 650㎡)에 대한 복구를 조속히 추진하기 위해 지난달 실시실계 용역에 착수했으며 올해 안에 정비공사를 마무리할 계획이다.

또 씨사이드파크 경관 폭포 일대에 응급차 등의 원활한 진출입을 위해 자동주차관제시스템도 도입했다.

이와 함께 주민참여예산으로 6억여원을 투입해 영종진에 누각을 설치하고 주변에 '운요호 사건'과 연계된 전몰 영령 추모비, 태평루 등을 갖춘 전통 공원을 조성했다.

인천경제청은 코로나19에 따른 방문객 감소로 어려움을 겪는 씨사이드파크 내 레일바이크·캠핑장·테니스장 등 임대사업자들을 지원하기 위해 3차례 사용료를 감면하고 사용 허가기간도 연장했다.

2017년 문을 연 씨사이드파크는 전체 면적이 177만㎡ 규모로 해변을 따라 조성된 6km 길이의 산책로와 자전거도로, 캠핑장, 레일바이크, 숲속유치원, 물놀이장 등을 갖췄다.

인천경제청 관계자는 "영종 씨사이드파크는 연간 50만여명이 찾고 있지만 최근 코로나 확산으로 방문객이 감소하고 있다"며 "주민편의시설을 확충해 방문객 회복에 선제적으로 대응해 나가겠다"고 밝혔다.

