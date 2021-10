접종완료율 오후 1시 60% 돌파…"유행 감소세 전환 평가 일러"(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 국내 코로나19 예방접종 접종완료율이 60%를 넘어섰다.

코로나19 예방접종대응추진단은 12일 오후 1시 기준으로 접종자 수를 잠정집계한 결과, 접종완료자는 총 3090만5870명(얀센 백신 1회 접종자 포함)으로 집계됐다고 밝혔다.

이는 전체 인구의 60.2%로 18세 이상 성인 인구로 따지면 70.0%가 접종을 완료했다.

홍정익 추진단 예방접종관리팀장은 "메신저 리보핵산(mRNA) 백신 접종간격 단축, 잔여백신을 활용한 2차 접종 등의 정책에 대해 국민들께서 충분히 이해해 주시고 적극적으로 참여해주신 덕분에 2차 접종도 빠른 속도로 순조롭게 진행되고 있다"며 "이런 속도라면 10월 말까지 전 국민 70% 접종완료도 차질 없이 진행될 것"이라고 말했다.

아울러 방역당국은 지난주 코로나19 유행 상황이 감소세로 전환하긴 했지만 이동량과 예방접종율 변수가 남은 만큼 추이를 조금 더 지켜봐야 한다는 입장을 나타냈다.

박영준 중앙방역대책본부 역학조사팀장은 이날 오후 코로나19 대응 백브리핑에서 "검사 건수가 줄어드는 주말 효과로 인해 확진자가 실제 감소 추세로 접어들었는지 평가하기엔 아직 이르다"고 설명했다.

박 팀장은 "확진자 증가에 영향을 미치는 이동량과 예방접종율 이 두가지가 중요하다"면서 "연휴가 연거푸 있었던 영향도 있기 때문에 최소 1주간의 추이를 관찰해야 한다"고 덧붙였다.

