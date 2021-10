합천군, 한국관광공사 대학생기자단 트래블리더 팸투어

가을 미식&힐링 투어와 가을 레저 투어 2개 조로 나뉘어 팸투어 진행

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 지난 8, 9일 양일간 한국관광공사 대학생기자단 트래블리더들을 초청해 팸투어를 실시했다고 12일 밝혔다.

이번 팸투어는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 소규모로 진행됐다. 5인의 트래블리더들은 가을 미식&힐링 투어와 가을 레저 투어 2개 조로 나뉘어 팸투어를 진행했다.

가을 미식&힐링 투어는 가야산 별빛농장에서 진행한 쿠킹클래스를 시작으로, 가을 단풍으로 물든 소리길을 걷고 산채 한정식을 맛본 뒤 커피 체험 마을을 들르는 순서로 진행됐다.

참가자들은 합천의 대표 관광지인 영상테마파크에서 개화기 의상 체험과 국보테마파크의 루지, 서바이벌 체험까지 액티비티를 다양하게 즐겼다. 황매산에서는 노을빛 아래 일렁이는 억새의 장관을 만나기도 했다.

문동구 관광진흥과장은 “비록 소규모로 진행된 투어였지만, 두 개조로 나뉘어 진행된 덕분에 합천의 관광지를 보다 더 많이 소개할 수 있었다”며 “이번 팸투어를 계기로 젊은 관광객들이 합천에 많은 관심을 갖길 바란다”고 전했다.

