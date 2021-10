홍대여신 타루, 모바일게임 '허니블러드' OST 참여

[아시아경제 장효원 기자] 모바일게임 전문 퍼블리셔 COWON COWON 056000 | 코스닥 증권정보 현재가 2,860 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,860 2021.10.12 00:00 장중(20분지연) 관련기사 COWON, 인기 웹툰 '허니 블러드' 모바일 성우진 공개COWON, ‘더 스컬 2: 마왕선발전’ 대규모 업데이트 오픈[e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일 close 은 홍대 여신 타루가 참여한 모바일 스토리게임 허니블러드의 OST를 곧 공개한다고 밝혔다.

허니블러드의 OST는 주인공인 신내림과 페테슈의 우연한 만남과 서로를 믿고 지켜주는 메시지를 담아 게임내의 베테랑 성우진들의 음성과 더불어 전체적인 스토리와도 완벽한 하모니를 보여줄 예정이다.

이번 OST는 홍대여신 타루가 작업에 참여해 완성도를 높였다. 타루는 뉴하트, 식객, 프로듀사 등 유명 드라마 OST와 애니메이션 영화 포켓몬스터의 OST를 불러 독보적인 색깔의 보컬로 큰 사랑을 받은 바 있다.

OST는 공식 트위터를 통해 음원과 메이킹 영상 공개 예정이다.

이승훈 코원 대표는 “OST로 게임의 분위기를 한 층 업그레이드 시키고자 했다”며 “원작 그 이상의 감동을 줄 수 있는 스토리게임을 선보이기 위해 최선을 다하고 있으니, 허니블러드의 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr