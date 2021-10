[아시아경제 부애리 기자] 카카오게임즈의 '오딘:발할라 라이징'이 3개월 연속으로 국내 모바일 게임 매출 1위를 기록했다.

12일 모바일인덱스에 따르면 '오딘'은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어 모두 1위를 차지하며 3개월째 통합 1위를 달성했다.

엔씨소프트의 '리니지M'과 '리니지2M'은 각각 2·3위를 기록했다.

엔씨의 신작 '블레이드&소울2'는 4위에 올랐고, 5위는 중국 게임사 미호요의 '원신'이 차지했다.

넥슨의 '바람의나라:연'은 원스토어 랭킹 1위를 달성하면서 통합 순위 6위에 올랐다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr