교육부 "'단계적 일상회복' 맞춰 수도권 추가 등교 확대 검토"

11월 위드 코로나 전환 맞물려 추가 등교 확대 추진

학생 확진자 감염경로 학교가 가족의 1/3 수준

2학기 등교율 78.8%…1학기(73.1%)보다 상승

일주일 만에 16~17세 백신 예약률 47.3%

[세종=아시아경제 한진주 기자] 교육부가 다음달 초부터 바뀌는 '위드 코로나'(단계적 일상회복)' 방역체계에 맞춰 수도권 추가 등교 확대 등을 검토한다.

12일 정부세종청사에서 열린 출입기자단 기자간담회에서 유은혜 부총리 겸 교육부장관은 "교육청, 질병청과 학교의 일상 회복 방안 마련에 본격적으로 착수하겠다"며 "현재 등교율이 68.9%에 머물러있는 수도권 중심으로 추가적으로 등교를 확대하고 현재까지 제한돼있던 체험활동, 동아리활동 등 교육활동 정상화 계획을 마련할 때"라고 말했다.

교육부는 정부의 위드 코로나 기조에 맞춰 추가적 등교 확대, 교육활동 정상화 등 교육회복의 내용과 수준, 적용 시기 등을 검토하고 방역당국과 시도교육청 협의, 교원과 학부모 등 의견을 수렴한다는 방침이다.

교육부에 따르면 9월 등교확대 이후에도 학생 확진자들의 감염경로 비중 가운데 학교(16.45%)가 가족(46.9%)의 1/3에 머물렀다. 소아·청소년 백신 접종이 오는 18일부터 시작되고 성인 백신 접종도 1차 기준 80%를 넘겨 감염 위험이 축소된 점 등이 등교 확대를 추진하게 된 배경이다.

2학기 들어 등교율이 상승하고 학생 확진자가 발생할 때 전면 원격수업으로 전환하는 학교도 감소했다. 학생 확진자 수는 9월 5주 기준 일 평균 192.0명이지만 원격수업으로 전환한 학교는 84개교로 4월 1주(108개교)보다 감소했다.

유치원과 초·중·고등학교의 2학기 등교율은 9월 기준 78.8%로 1학기(73.1%)보다 상승했다. 지역별로는 3단계 지역이 대부분인 비수도권은 91.3%, 4단계 지역인 수도권은 65.8%다. 가장 등교율이 높은 지역은 전남(98%), 최저인 지역은 경기(67.6%)다. 9월6일부터 등교 기준을 거리두기 3단계 전면등교, 4단계 2/3까지 가능하도록 허용하면서 등교하는 학생들이 늘었다.

소아 청소년 백신 접종도 차근차근 진행되고 있다. 지난 5일부터 시작된 16~17세 백신 접종 예약률은 11일 기준 47.3%(42만4890명)다. 12~15세 접종 예약은 18일부터 시작된다. 국내 뿐 아니라 미국, 독일, 영국, 일본 등에서도 12세 이상 대상 접종을 시행하고 있다.

대학 대면수업도 서서히 확대되는 분위기다. 10월 기준 대학 대면 수업 비율은 25.2% 이르는 것으로 나타났다.

이달 1일 기준 대학 대면수업 비율은 전월 대비 4.1%p 증가한 25.2%, 비대면 수업 비율은 4.4%p 감소한 44.6%다. 일반대(24.6%)보다 전문대(26.7%)의 대면수업 비율이 높다.

특히 실험·실습·실기(45.0%) 수업 위주로 대면수업이 이뤄지고 있으며 전월 대비 7.5%p나 늘었다. 이론·통합수업의 경우 대면수업(18.6%)은 비대면 수업 비율(51.6%)의 3분의 1 수준이다.

서울대와 성균관대 는 실험·실습·실기나 소규모 수업에 한해 이달부터 단계적으로 대면수업을 확대하기로 했고 충북대도 수용 인원 대비 수강생이 절반 이하인 수업과 50%를 넘는 과목에 대해 수강생의 동의를 받아 대면수업을 진행한다.

교육부는 10월부터 대면수업 추가 확대를 권고했고 현재 18~29세 88.0%가 1차 접종을 완료한 상태다. 2차 접종 완료 비율은 49.0%다.

교육부는 "대학생 주 연령대인 20대 초반(19~25세) 접종률이 상대적으로 높다"며 "백신 접종률이 상승할 경우 높은 감염예방 효과를 기대할 수 있으므로 학내 구성원의 적극적인 백신 접종 독려가 필요한 상황"이라고 설명했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr