포시즌스 호텔 서울, 개관 6주년 기념 나눔 캠페인 진행

[아시아경제 김유리 기자] 지난 10월1일 개관 6주년을 맞은 포시즌스 호텔 서울은 그간 받은 사랑에 대한 감사의 마음을 지역사회와 나누고자 이달 '나눔 캠페인'을 진행한다고 12일 밝혔다.

호텔 1층에 위치한 카페 '컨펙션 바이 포시즌스'는 10월 한 달간 핑크색 케이크를 한정 판매하는 '핑크 옥토버' 프로모션을 진행한다. 크림치즈와 카시스가 어우러진 핑크 색상의 무스케이크 3종을 선보인다. 포시즌스 호텔 서울은 해당 판매 수익금의 일부를 대한암협회에 기부, 유방암 근절을 위한 활동에 쓰일 수 있도록 할 예정이다.

환경과 자원 새활용(업사이클링) 대한 관심을 유도하고, 기부까지 할 수 있도록 한 사내 캠페인 '커피 업사이클링'도 진행한다. 임직원들이 일상에서 환경 보호를 실천할 수 있도록 하기 위해 호텔에서 버리는 커피가루를 새활용해 만든 화분과 향초를 임직원을 대상으로 판매한다. 이를 통해 얻은 수익금은 종로구 복지정책과에 전달돼 환경을 위한 활동에 쓰일 예정이다.

이밖에도 호텔 베테랑 셰프들이 준비한 도시락 200개를 지역 내 도움의 손길이 필요한 사람들에게 전달하고, 임직원 참여 나눔 행사를 통해 모인 물품을 굿윌스토어에 기증한다. 헌혈 활동을 통해 모은 헌혈증을 대한적십자사에 기부하는 등 다양한 임직원 참여 나눔 캠페인을 10월 한달 동안 순차적으로 진행할 예정이다.

알레한드로 베르나베 총지배인은 "작은 성의 지만 지역사회 발전을 위해 힘쓰고 있는 관계자들과 지역사회 취약 계층에게 조금이나마 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회에 도움이 될 수 있는 다양한 사회공헌활동을 꾸준히 이어가며 사회적 기업으로써 그 역할을 다하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr