롯데홈쇼핑, 초대형 쇼핑행사 광클절…공식 모델로 ‘루시’ 선정

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 오는 14일부터 24일까지 할인 상품 총 5000억원 규모의 초대형 쇼핑 행사 ‘대한민국 광클절’을 진행한다고 12일 밝혔다. 110억원의 쇼핑 지원금을 제공하며, 홍보 모델로는 메타버스 트렌드를 반영해 자체 개발한 가상 모델 ‘루시’를 선정했다.

이번 행사는 최신 트렌드, 프리미엄 상품을 대량 확보해 차별화된 쇼핑 혜택으로 선보인다. ‘멈추지 않는 쇼핑, 루시 광클절에 빠지다’ 콘셉트로 루시가 영화 ‘여인의 향기’ OST음악에 맞춰 탱고 춤을 추는 30초 분량의 홍보 영상도 제작했다.

총 110억 원의 ‘광클 지원금’을 제공한다. 매일 선착순 10만 명에게 1만원 상당의 할인 쿠폰을 지급한다. 쿠폰은 6만원 이상 주문 시 1매씩 사용 가능하다. 신규 주문 고객 대상으로 적립금을 즉시 제공하는 ‘0원 마켓’ 기획전을 운영한다. 행사 시작 당일인 14일엔 롯데카드와 함께 ‘벨리곰카드’를 출시한다. 롯데홈쇼핑 전용 카드로 결제 시 7% 청구할인 등 다양한 혜택을 제공한다.

겨울 상품들을 집중 편성해 한정 세일을 진행한다. ‘엘쇼’, ‘영스타일’ 등 대표 패션 프로그램을 통해 명품 브랜드의 ‘겨울 신상품 론칭전’과 ‘아우터 특집전’을 연다. 명품·쥬얼리 상품 수요를 겨냥해 ‘구찌, 버버리 라이벌전’, 24K·14K 순금 세트로 구성한 ‘골든데이’도 진행한다.

롯데홈쇼핑 관계자는 “지난해 역대 최대 규모의 행사로 화제를 모으며 업계를 대표하는 쇼핑 행사로 자리 잡은 대한민국 광클절을 세 번째로 진행하게 됐다”며 “최신 트렌드, 프리미엄 상품을 한정 세일로 기획해 위드 코로나를 앞두고 고객들에게 실질적인 쇼핑 혜택을 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr