[아시아경제 정현진 기자] LG전자가 미국 뉴욕 맨하튼에 있는 타임스스퀘어 전광판에 '라이프스 굿' 3D 콘텐츠를 상영하고 있다고 12일 밝혔다.

이번 콘텐츠는 최근 타임스스퀘어를 비롯해 브로드웨이의 뮤지컬 극장들이 활기를 찾기 위해 펼치는 노력들을 응원하기 위해 뉴욕과 뮤지컬을 소재로 제작됐다. 이 영상은 예술성이 가미된 아나모픽(입체적 광고 표현 기법) 미디어 아트 콘텐츠로 풍선, 공, 커튼 등과 같은 요소들을 활용해 다채로우면서 역동적인 모습을 3D로 표현했다.

LG전자 관계자는 "팬데믹으로 지친 일상에 활력을 불어 넣고 고객들의 더 나은 삶을 응원하기 위해 3D 콘텐츠를 제작했다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr