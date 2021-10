서울시, 연말까지 69개교 초등학생에 뮤지컬·연극 공연관람지원

[아시아경제 임철영 기자] 올해 초·중·고 학생 문화공연 관람지원 사업이 첫발을 내딛는다.

12일 서울시는 서울시 소재 69개 초등학교 9151명을 대상으로 뮤지컬·연극·음악 등 다양한 장르의 21개 공연작품을 12~23일 관람할 수 있도록 지원한다고 밝혔다.

서울시는 지난 6월 사업공모를 통해 접수한 79개 작품을 각 장르별 협회 전문가, 교육전문가, 공연기획 전문가들이 심사해 21개 작품을 선정했다. 장르별 전문가가 작품의 완성도 및 초등학생 대상 적합한 기획의도 여부, 공연 중 코로나19 방역수칙 준수 여부 등을 기준으로 심사했고 학생들의 교육적 효과뿐만 아니라 공연장 관람환경 등 안전문제까지 우선적으로 고려했다.

첫 공연은 12일 국립중앙박물관 ‘극장 용’에서 진행한 서울오케스트라의 ‘교과서 클래식 음악 ’이다. 교과서에 수록되어 있는 클래식 곡을 학생들에게 직접 들려주며 클래식 음악이 지루한 음악이 아니라 재밌고 다양한 이야기를 전한다.

서울시는 코로나19로 인해 공연기회조차 사라진 공연예술계에게 안정적인 관객층을 확보해 예술인들이 창작활동을 지속할 수 있는 계기를 마련할 계획이다. 문화예술 공연계가 양질의 공연을 기획·제작할 수 있는 지속가능한 생태계 구축을 도모한다는 목표다.

박원근 서울시 문화예술과장은 "학생들이 예술작품을 즐겨 찾는 계기가 되었으면 좋겠다"면서 "문화예술계가 힘을 내는 기회가 되었으면 한다"고 말했다.

