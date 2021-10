대한민국 엔지니어상 10월 수상자 박우진·박신전

과기정통부 11일 발표

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부는 대한민국 엔지니어상 올해 10월 수상자로 박우진 엘에스일렉트릭 시니어매니저, 박신전 케이엠티엘 연구소장을 선정했다고 11일 밝혔다.

대기업 부문 수상자인 박 시니어매니저는 신재생에너지 분야의 핵심인 저압 직류차단기술의 DC 1500V급 기중차단·개폐기를 개발한 공로다. 직류방식 기중차단·개폐기는 직류차단기술을 통해 사고전류를 신속하게 차단하는 전력기기다. 박 시니어매니저는 세계 최초로 DC 1500V급 기중차단·개폐기 제품군을 상용화해 직류계통 보호 솔루션을 확보했다. 특히 해외 기업들의 독무대였던 직류 제품군 시장에서 세계 최고 수준의 상품성을 인정받아 국내 전력기기 제품의 신뢰성을 향상시키고 수출을 확대하는 성과를 냈다.

중소기업 수상자인 박 연구소장은 유·무선 계측 기술을 이용한 대형 토목·건축물의 관리기술과 비전 센서 기반의 시설물 진단기술 등 건설 분야 지능형 유지관리 기술 개발을 개발했다. 영상기반 스캐닝은 시설물의 결손을 0.1mm 단위 정밀도로 분석하는 기술이지만 적용 범위가 터널 시설물에 국한되는 한계가 있었다. 박 연구소장은 스캐닝 기술의 자동·소형화와 정확도 향상으로 관로, 맨홀, 수직 시설물 등의 적용 범위 확장에 성공했다. 최근 주목되고 있는 대형 시설물의 노후화 문제에 대응할 수 있는 차세대 시설물 유지관리 기술로 인정받고 있다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr