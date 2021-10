[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 9일 오전 코로나19로 문을 닫았다 최근 재개방한 당산배드민턴장과 안양천 종합체육벨트 현장을 찾아 이용자들과 소통하는 시간을 가졌다.

이날 방문은 그동안 실외 체육시설도 거리두기 4단계에서는 사적모임 인원 제한이 적용돼 사실상 운영이 어려웠으나, 접종 완료자로만 인원을 추가할 경우 3단계와 마찬가지로 경기 종목별 최소 인원의 1.5배까지 허용됨에 따라 마련됐다.

채 구청장은 “실외 체육시설이 다시 문을 열게 돼 기쁘게 생각한다”며 “코로나19가 종식될 때까지 방역과 일상이 조화를 이룰 수 있도록 대응시스템 유지에 최선을 다하겠다”고 전했다.

