'명품 정원이 한 자리에'‥ 구리시, 경기정원문화박람회 개최

~10. 24 국내 유명 작가 69개 정원 작품 감상

[아시아경제 라영철 기자] '제9회 경기정원문화박람회'가 '정으로 물드는 뜰'을 주제로 경기 구리 장자호수 생태공원에서 8일 개막했다.

시는 박람회 개막식을 애초 오프라인으로 진행하려 했으나, 코로나19 거리두기 4단계 지침에 따라 시 공식 유튜브 채널 '해피 GTV-구리시'를 통해 생중계했다.

국내 유명 작가들이 구리만의 특화한 문화와 스토리를 디자인 정원(7개소)과 생활 정원(30개소) 작품에 담았다.

구리 시민들이 직접 조성한 시민 정원(25개소)과 대학생 초청 정원(7개소) 작품도 감상할 수 있다.

콘텐츠는 ▲박람회 주제 영상 ▲디자인 정원, 시민 정원, 생활 정원, 대학생 정원 ▲테마 정원 식재, 정원 가꾸기, 미니 정원 만들기 ▲샌드아트 애니메이션과 정원 음악회 등으로 구성했다.

역대 가장 많은 총 69개의 정원 작품들을 오는 24일까지 경기정원문화박람회 홈페이지에서 매일 영상으로 만날 수 있다.

안승남 시장은 "2019년 경기도 내 4개 시·군과 경쟁 끝에 이번 박람회를 유치했다"면서 "장자호수 생태공원에 조성한 아름다운 정원 작품들을 담은 영상 콘텐츠에 많은 관심과 관람을 바란다"고 말했다.

