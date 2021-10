[아시아경제 김형민 기자] 음주 후 운전을 하다 교통사고를 낸 전직 프로야구 선수가 벌금형에 약식기소됐다.

서울중앙지검 검사직무대리부(부장검사 정재훈)는 8일 프로야구 키움 히어로즈 소속 외야수였던 송우현(25)을 도로교통법상 음주운전 혐의로 벌금형에 약식기소했다. 검찰이 청구한 벌금 액수는 공개되지 않았다.

약식기소는 검찰이 정식 재판 대신 서면 심리만으로 벌금이나 과태료를 부과해달라고 청구하는 절차다.

송씨는 지난 8월 8일 오후 9시 40분께 강남구 신사동에서 술에 취한 상태로 차를 몰다가 가로수를 들이받은 혐의를 받는다.

사고 당시 송씨의 혈중알코올농도는 면허취소 수준(0.08% 이상)이었고 동승자는 없었다.

송씨는 음주운전으로 경찰 조사를 받은 사실을 구단에 자진 신고했고 키움 히어로즈는 지난달 11일 송씨를 방출했다.

