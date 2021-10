[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선 최종 경선이 진출한 홍준표 의원으 8일 '원팀'을 강조했다.

홍 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "4강에 들게 해주신 국민 여러분, 당원동지께 진심으로 감사드린다"며 "깨끗한 홍준표가 정권교체를 이루고 나라를 정상화 시키겠다"고 밝혔다.

그는 "G7 선진국 시대를 열어 청년들에겐 꿈과 희망을 주고 장년들에겐 여유와 안락을 주는 풍요로운 대한민국을 만들겠다"면서 "아깝게 탈락하신 네명의 후보님들에게도 격려와 안타까움을 전한다"고 말했다.

홍 의원은 "아깝게 탈락하신 네 명의 후보님들에게도 격려와 안타까움을 전하자"고 당부했다.

국민의힘 선거관리위원회는 이날 홍 의원을 비롯해 원희룡 전 제주도 지사, 유승민 전 의원, 윤석열 전 검찰총장이 2차 컷오프를 통과했다고 발표했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr