무주군, 후지(부사)사과 신선도 유지에 총력

신선도 유지제(1-MCP) 지원 사업 본격화



[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 무주군은 후지(부사) 사과의 품질유지와 저장성 향상을 위해 신선도 유지제(1-MCP)지원 사업을 추진한다고 8일 밝혔다.

군에 따르면 신선도 유지제(1-MCP)는 지난 2002년도 미국 환경청(EPA)에 등록·실용화된 물질로, 인체에는 무해하며 과일에도 잔류성분이 남지 않는 등 안전한 친환경 신선도 유지에 효과를 거두고 있다.

특히 저온저장고에 신선도 유지제(1-MCP)를 투입하면 사과의 숙성과 조직의 노화를 방지하는 등 상품성과 저장성을 유지시키는 일석이조의 효과가 있다.

이에 무주군은 올해 사업비 1억4000만원(군비 7000만원 포함)을 확보하고 오는 11월부터 농가를 대상으로 본격 지원에 나설 예정이다.

신선도 유지제가 처리된 사과는 2022년 3월부터 6월까지 저장 및 판매가 가능하다.

군은 맛과 품질이 우수한 무주 후지 사과의 출하시기를 조절할 수 있도록 신선도 유지제(1-MCP) 사업 지원으로 내년 여름까지 신선한 무주 후지사과를 맛볼 수 있을 것으로 기대하고 있다.

또 사과 장기 저장에 의한 과실을 연중 공급할 수 있어 소비자 만족도가 제고는 물론, 사과 출하기 조절에 의한 홍수 출하 방지에 따른 농가소득 효과도 된다.

군 관계자는 “무주 명품사과가 국내 많은 소비자들로부터 인정받을 수 있도록 신선도를 유지해 맛과 품질이 좋은 후지사과 생산 기반을 마련하기 위해 신선도 유지제 사업을 진행한다”라며 “농가소득 향상에도 큰 보탬이 될 것이다”라고 말했다.

무주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr