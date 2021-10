쌍용차, 더 뉴 렉스턴 스포츠 국군 지휘차량 공급…올해 700대 인도

주행성능·안전성 비롯한 각종 야전적합성 평가 통과

[아시아경제 이기민 기자] 쌍용자동차가 렉스턴 스포츠의 상품성을 대폭 업그레이드한 '더 뉴 렉스턴 스포츠'를 국군 지휘차량으로 공급한다고 8일 밝혔다.

각급 부대의 지휘차량으로 실전 배치될 더 뉴 렉스턴 스포츠는 통상적인 주행성능과 안전성은 물론 새로운 군 지휘차량에 요구되는 통신 운용을 위한 전원공급 능력 및 기동지휘소로서 역할 등 다방면에 걸친 야전 적합성 평가를 통과해 국군의 전투력 향상에 기여하게 됐다고 쌍용차는 설명했다.

더 뉴 렉스턴 스포츠은 초고강도 쿼드프레임을 기반으로 한국 지형에 최적화된 성능을 발휘하는 e-XDi220 엔진과 쌍용차 고유의 4WD 시스템 4Tronic이 조합됐다.

특히 더 뉴 렉스턴 스포츠는 탑승 인원이 6명으로 확대되면서 실내 이동 편의성 뿐만 아니라 사이드&커튼 에어백을 포함한 6에어백 적용으로 안전성을 높였으며 등판능력과 장애물 극복 능력 또한 향상됐다.

이로 인해 산악 지역이 많은 우리 영토와 야전에서 요구되는 험준한 주행환경에서 다양한 군 지원 활동을 수행할 수 있을 것으로 보인다.

쌍용차는 200여대 공급을 시작으로 올해 말까지 각급 부대로 약 700여대를 인도하고, 군 지휘차량 교체 계획에 따라 오는 2023년까지 지속적으로 물량을 공급하게 된다.

한편, 쌍용차는 지난 2012년 야전 적합성 평가를 통해 성능과 품질과 안전성을 인정 받아 렉스턴 W와 코란도 스포츠가 지휘차량으로 선정됐고, 2019년에도 렉스턴 스포츠까지 지휘차량으로 선정된 바 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr