[아시아경제 김형민 기자] 탄자니아 출신 소설가 압둘자라크 구르나가 올해 노벨 문학상의 영예를 안았다.

스웨덴 한림원은 7일(현지시간) 기자회견을 열어 이같이 선정했다고 발표했다. "구르나가 식민주의의 영향과 난민들의 운명에 대한 타협 없고 열정적인 통찰을 보여줬다"며 선정 이유도 밝혔다.

구르나는 1948년 탄자니아 잔지바르에서 태어나 주로 영국에서 영어를 기반으로 작품 활동을 했다. 1968년 오른 영국 유학길이 시초였다. 그는 현재 켄트대학 영문과 교수로 일하고 있다. 1994년 출간한 <낙원> 등이 대표작이다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr