공정위, 상임위원에 김성삼 기업거래정책국장

[아시아경제 유현석 기자] 공정거래위원회는 7일 신임 상임위원(1급)에 김성삼 기업거래정책국장을 임명했다고 밝혔다. 신영호 전 상임위원이 사임한 데 따른 인사다.

신임 김 상임위원은 고려대 경제학과를 졸업해 행정고시 35회로 공직에 입문했다.

공정위 기획조정관, 서울사무소장, 기업집단국장, 기업거래정책국장 등을 역임했다. 기업거래정책국장 재직 시 기술자료 인정요건 완화, 기술자료 비밀유지협약 체결 의무화 등 중소기업의 기술자료 보호를 위한 하도급법 개정을 성공적으로 추진했다는 평가다.

기업집단국장으로 재직할 때는 대림 및 태광의 사익편취행위를 제재하고, 시스템통합(SI)·물류 업종의 내부거래 종합개선대책 마련을 위한 실태조사 등 대기업집단의 투명한 소유·지배구조를 위한 제도 개선에 기여했다.

공정위 상임위원은 총 3명이다. 공정위원장과 공정위 부위원장, 4명의 비상임위원과 함께 전원회의(1심 법원격)에서 공정위 사무처가 상정한 안건 등을 심의하는 역할을 한다. 임기는 3년이며 한 번 연임할 수 있다.

공정위는 "신임 김 위원은 공정위의 주요 요직을 두루 거치면서 공정거래 분야의 정책 및 사건처리 경험과 전문성을 갖췄다"면서 "이를 바탕으로 공정위 심결 및 제도 발전에 기여할 것으로 기대된다"고 설명했다.

