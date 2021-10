전주시, 전국 처음으로 주거복지 박람회 개최

세계 주거의 날 주간 맞아 지역기반 주거복지 실천사례 공유 등 모색

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시는 LH전북지역본부(본부장 김승철), 전주시 주거복지협의체와 함께 7일 한국전통문화전당 공연장에서 주거복지 분야로는 전국에서 처음으로 ‘2021 전주 주거복지 박람회’를 개최했다.

이번 박람회는 주거권 실현을 위한 주거복지 정책을 홍보하고 새로운 주거문화 확산을 위해 온·오프라인으로 동시 개최됐으며, 개회식과 시상식, 주거복지 토크 콘서트, 주거복지 세미나 등의 순으로 진행됐다.

1부 개회식 및 시상식에 이어 권지웅 민달팽이협동조합 이사의 사회로 열린 2부 주거복지 토크 콘서트에서는 김승수 시장과 김종범 LH전북지역본부 주거복지사업처장, 김선영 국토교통부 주거복지정책과 사무관, 최병숙 전북대학교 주거환경학과 교수가 참여한 가운데 시민이 묻고 초대손님이 답하는 형식으로 진행됐다.

이 자리에서 김승수 시장을 비롯한 초대손님들은 △청년주거안정정책 △노후주택 환경개선대책 △영구임대주택의 문제점과 공공임대주택의 개선방향 등 SNS를 통해 사전에 접수한 주거복지와 주거권 등에 대한 시민들의 의견에 대해 진솔하게 답변했다.

끝으로 3부 ‘지역기반 주거복지와 새로운 주거문화’를 주제로 한 세미나에서는 유승수 전주시정책연구소 연구원, 김수동 더함플러스협동조합 이사장, 송아영 가천대학교 사회복지학과 교수가 각각 ‘전주시 주거복지정책 사례와 지역의 주거정책 과제’, ‘주거권으로서 누구나 함께 살 주거 공동체’, ‘지원주택, 새로운 주거모델로서의 적용을 위한 조건’을 주제로 발제했다.

이와 함께 이날 주거복지 박람회에서는 △전주시·LH의 주거복지정책 홍보 △어린이 주거복지 그림 공모전 우수작 △대학생 주택설계 작품 등이 공연장 로비와 야외공간에 전시됐으며, 온라인을 통해 전주지역 23개 주거복지네트워크단체를 포함한 주거복지 정책 홍보관과 작품 전시관도 운영됐다.

