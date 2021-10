'대장동 의혹' 놓고 이낙연·이재명 갈등 고조

이낙연 측 "정부 합동수사본부 설치" 촉구

설훈 의원 "당 지도부, 후보 구속 상황 대비해 장치 마련해야"

이재명 측 "무슨 의도로 그러나, 안타깝고 답답"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당의 1,2위 대선주자인 이재명 경기지사와 이낙연 전 대표 캠프가 오는 9일과 10일 진행되는 마지막 지역 경선을 앞두고 치열한 신경전을 벌이고 있다. 이 전 대표 측은 '대장동 개발 특혜 의혹'을 당의 리스크로 보고 있는반면, 이 지사 측은 이 같은 시각에 "안타깝다"면서 강한 유감을 표시했다.

7일 오후 김효은 이낙연 캠프 대변인은 논평을 내고 "대장동 비리는 '정부합동수사본부'만이 답"이라며 "빨리 합동수사본부를 설치해 국민들 눈높이에서 진실을 밝혀 달라"고 강조했다.

김 대변인은 "하루가 멀다하고 터져 나오는 의혹들에 국민들의 의구심은 높아만 가는데 속시원하게 밝혀지는 것은 없다"면서 "검찰과 경찰의 수사가 시작되어서 비리의 실체가 드러나는가 했더니, 수사 시늉만 하는 것인지 답답하기만 하다"고 꼬집었다. 그러면서 "핵심 관계자를 소환하지도 않고 성남시청과 성남도시개발공사 등의 압수수색도 이루어지지 않고 있다. 가장 기본적인 휴대전화도 확보하지 못한 채 무엇을 하고 있는지 이해할 수가 없다"고 지적했다.

앞서 이 전 대표는 대장동 의혹이 불거진 초기부터 정부합동수사본부 설치를 촉구해왔다. 민주당 경선이 치러지는 동안 TV토론회에서도 나와 이 지사에게 정부합동수사에 대해 제의했고, 그 자리에서 이 지사도 동의한다고 밝히기도 했다.

김 대변인은 "대장동 사건은 정치, 법조, 언론, 지자체까지 연루된 전대미문의 부정부패 사건"이라며 "엄정 수사를 통한 처벌만이 대한민국의 미래를 위한 선결조건"이라고 말했다.

이낙연 캠프에서 공동선대위원장을 맡은 설훈 의원도 이날 오전 KBS라디오에 나와 "유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 배임으로 구속됐고 그 위에 있는 이 지사가 설계했다고 본인 스스로 이야기를 했다"며 "이 지사의 배임 혐의가 존재할 가능성이 얼마든지 있는 사안"이라고 말했다.

설 의원은 "만일 사안이 그렇게까지 된다면 민주당으로서는 절체절명의 위기가 되는 것"이라며 "당 지도부는 후보가 구속된 상황을 대비해 판단하고 장치를 마련해야 한다"고 우려감을 나타냈다.

이 같은 비판에 이 지사 측은 "답답하고 유감스럽다"고 받아쳤다.

이날 이재명 캠프에서 총괄선대본부장을 맡은 조정식 의원은 오전 브리핑을 통해 "국민의힘을 대변하는 주장을 펼치는 것이 도대체 왜, 무슨 의도에서 그러는가"라며 "안타깝다"고 말했다.

그는 "대장동 사건은 이재명 게이트가 아니라 국민의힘, 화천대유 게이트"라며 "지난주 경선 결과에서도 입증됐다. 민주당 권리당원과 국민이 이재명의 청렴과 진실에 대해 신뢰하는 결과를 압도적으로 보여줬다"고 강조했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr