[2021국감]"유명무실 청년정책과, 예산도 삭감"

내년 청년창업사관학교 84억원·서비스 바우처 52억원 예산 삭감

[아시아경제 김철현 기자] 지난 9월 중소벤처기업부에 신설된 '청년정책과'가 기존 사업들을 그대로 이어받아 수행하는 정도에 그치고 있다는 지적이 나왔다. 더불어민주당 이장섭 의원은 7일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사에서 이 같이 밝히며 "경직된 공직사회의 틀을 깨뜨릴 수 있는 중기부 내 벤처 역할을 하도록 적극 지원할 필요가 있다"고 지적했다.

이 의원에 따르면 정부는 지난달 7일 청년지원을 강화하기 위해 중소벤처기업부 등에 청년 전담 조직을 신설했다. 이 의원은 "인원을 증원해가며 과를 신설한 이유는 청년의 눈높이와 시각에서 새로운 정책을 수립하고 추진하길 바랐기 때문일 텐데, 주요 업무가 지난 5월에 발표된 청년창업 대책 후속 추진이고 신규사업인 창업중심대학 사업도 해당 대책에 포함된 내용으로 기존 사업들을 그대로 이어받아 수행하는 정도에 그치고 있다"며 "게다가 주요 사업인 청년창업사관학교와 서비스 바우처 예산도 각각 84억원, 52억원 줄어 청년 정책과가 보여주기식, 홍보성 구색 맞추기가 되지 않을까 우려스럽다"고 지적했다.

이어 이 의원은 "대기업과 중소기업의 임금과 복지 격차가 날이 갈수록 벌어져 청년들 사이에 또 다른 계급화가 이뤄지고 있다"며 "과 업무가 지나치게 벤처·창업에 집중돼 있는데, 중소기업 재직 청년에 대한 정책도 마련할 필요가 있다"고 제안했다.

또 이 의원은 "청년들의 목소리가 커지면서 여러 청년 정책들이 쏟아지고 있지만 어떤 정책이 있는지도 모르거나, 나에게 어떤 정책이 필요한지 알기 힘들고, 또 부처 간 비슷한 사업이 중복된 경우도 있다"며, "청년정책과가 이를 조정하고 평가·정리해서 청년들의 정책 접근성을 높일 필요가 있다"고 강조했다.

