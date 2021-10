홍콩, 中 접경에 대규모 신도시 세운다

[아시아경제 조현의 기자] 홍콩 정부가 중국 본토와 인접한 지역에 인구 250만명 규모의 신도시를 건설한다.

7일 홍콩 공영방송 RTHK에 따르면 캐리 람 홍콩 행정장관은 전날 시정연설에서 '북부도회구' 건설계획을 발표했다. 중국 선전과의 접경 지역 300㎢에 최대 92만6000호의 주택을 공급해 홍콩 인구(750만명)의 3분이 1을 수용하겠다는 것이 골자다.

중국과의 연계성도 강화된다. 신도시에 건설되는 철도망 5개 가운데 3개 노선은 중국 본토와 이어진다. 블룸버그통신은 "신도시 건설은 홍콩을 중국 본토에 더 가까이 다가가도록 하기 위한 것"이라고 분석했다.

람 장관은 연설에서 "홍콩의 심각한 주택난을 해결하고 해당 지역을 IT 허브로 육성해 일자리를 65만개까지 확대하겠다"고 말했다.

다만 홍콩에서는 해당 청사진과 관련해 재원을 어떻게 마련할 것인지에 대한 의문이 제기되고 있다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 "람 장관이 대규모 프로젝트와 관련한 구체적인 예산은 제시하지 않아 전문가들과 의원들은 해당 계획이 결국 홍콩에 재정적 부담만 안길 것으로 우려하고 있다"고 지적했다.

