[e공시 눈에 띄네] 코스피-6일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 한라 한라 014790 | 코스피 증권정보 현재가 5,450 전일대비 340 등락률 -5.87% 거래량 771,875 전일가 5,790 2021.10.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한라, 3740억 타인채무 보증 결정한라, 한라홀딩스로부터 우선주 250억어치 매입[클릭 e종목]"정부 주택공급 물량 확대...중소형 건설사 수혜 '한라' 톱픽" close =양평역 한라비발디 분양 계약자에 864억원 규모 채무보증 결정

◆ 풀무원 풀무원 017810 | 코스피 증권정보 현재가 17,700 전일대비 150 등락률 +0.85% 거래량 286,735 전일가 17,550 2021.10.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 특별 한정판! 메타버스 ‘단 리포트 1장…’으로 상승? 관련 주 고공 행진!구조적 개선 과도기 겪는 풀무원…실적 회복이 관건[클릭e종목]"풀무원, 2분기 부진했지만 중장기 성장 동력 보유" close =자회사 찬마루유통, 주주총회 결과 휴면법인 청산으로 인해 자회사 탈퇴

◆ 지코 지코 010580 | 코스피 증권정보 현재가 306 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 306 2021.10.06 00:00 장중(20분지연) 관련기사 지코, 삼라마이다스로 최대주주 변경[e공시 눈에 띄네]코스피-30일[자금조달]삼라마이다스, 車부품사 ‘지코’ 인수·증자 대금 차입 close =회생절차 종결 신청

◆ 남양유업 남양유업 003920 | 코스피 증권정보 현재가 394,000 전일대비 9,000 등락률 -2.23% 거래량 8,311 전일가 403,000 2021.10.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 남양유업 공시번복 사유 발생...7일 하루 매매거래정지[e공시 눈에 띄네]코스피-15일 [e공시 눈에 띄네]코스피-2일 close =공시번복으로 인한 불성실공시법인지정 때문에 7일 하루 동안 매매거래정지

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr