박형준, ‘기소 사주’에 검찰이 굴복 … 페북서 “국정원, 민주당이 고소하도록 해”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “참 딱한 일이다 … 억지 기소를 보고 두려움보다 용기가 더 솟는다.”

박형준 부산시장은 검찰이 공직선거법 위반 혐의로 자신을 기소한 데 대해 6일 오후 페이스북에서 이런 심경을 밝혔다.

박 시장은 “국정원과 민주당이 합작해 집요하게 강제한 정치적 압력을 결국 검찰이 이겨내지 못했다”고 했다.

또 “선거가 끝난 뒤에도 국정원이 감찰 실장까지 코드인사로 바꾸면서 국정원 자료를 탈탈 털어 민주당 대표가 직접 고소하도록 만들었다”며 ‘정치적 기소’라고 주장했다. 한마디로 국정원의 민주당 ‘기소 사주’라는 것이다.

“기소 내용을 보면 제가 직접 불법 사찰을 지시했다는 사실은 없다. 오로지 국정원의 4대강 정보 보고 문건의 생성 과정에서 당시 내가 알았을 것이라는 추정이 있을 뿐이다”며 검찰의 기소를 꼬집었다.

박 시장은 “청와대의 그 누구도 저에게 직접 지시를 받았거나 보고했다는 내용이 없다. 사실관계도 틀렸고, 법리도 맞지않다”면서 “두려움보다는 용기가 더 솟는다. … 부산의 미래만 바라보고 당당하게 가겠다”고 끝맺었다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr