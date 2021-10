화순군, 17일까지 ‘크리에이터 교육’ 수강생 모집

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 6일부터 오는 17일까지 소상공인·시니어 크리에이터 교육 심화반 수강생 40명을 모집한다고 이날 밝혔다.

크리에이터 교육 심화반은 소상공인반과 시니어반으로 나눠 운영된다.

소상공인반은 온라인 플랫폼을 활용한 홍보 마케팅에 관심 있는 소상공인 20명을 모집, 진행한다.

교육내용은 라이브커머스의 기초와 진행, 메타버스에서의 제품 홍보, SNS 글쓰기 특강 등이다.

시니어반은 미디어 콘텐츠 제작에 관심 있는 만 50세 이상 군민 20명을 모집, 운영한다.

교육내용은 콘텐츠 기획과 제작, 개인 유튜브 채널 개설과 콘텐츠 유통, SNS 기자단 도전 등이다.

교육은 오는 23일부터 12월 18일까지 매주 토요일 총 9회에 걸쳐 진행된다.

시니어반은 오전 9시 30분부터 낮 12시 30분에, 소상공인반은 오후 2시부터 5시에 진행된다.

교육 장소는 군 청년센터 청춘들락이다.

군 관계자는 “크리에이터 교육 기초반에 이어 심화반을 운영해 군민들의 콘텐츠 기획 역량이 더욱 강화될 것으로 기대된다”고 말했다.

수강 희망자는 군청 누리집 고시공고에서 신청서를 내려받아 작성한 후 군 도시재생지원센터를 방문하거나 이메일로 제출하면 된다.

자세한 사항은 군 도시재생지원센터로 문의하면 된다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr