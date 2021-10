[아시아경제 이민우 기자] 도이치모터스 도이치모터스 067990 | 코스닥 증권정보 현재가 7,180 전일대비 130 등락률 +1.84% 거래량 463,889 전일가 7,050 2021.10.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 도이치모터스, 2Q 영업익 207억…전년比 2.3%↑[클릭 e종목]"도이치모터스, 신차 판매 호조 리레이팅 가능성"“도이치모터스, 신차·중고차 다 잘 팔린다” close 는 71억원 규모의 자사 보통주 100만주를 장내 직접 취득하기로 결정했다고 6일 공시했다. 취득 예상기간은 7일부터 2022년 1월6일까지다. 회사 측은 "주가 안정 및 주주가치 제고를 위해서 자사주 취득을 결정했다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr