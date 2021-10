'K-푸드 열풍'…1~3분기 농식품 수출 역대최대 62억弗

농식품부, 1~9월 누계 농식품 수출 잠정 집계



신남방·북방 수출↑…전통식품·라면 증가세



[세종=아시아경제 문채석 기자] 코로나19 세계적 대유행에도 올 1~3분기 우리 농식품 수출이 62억달러를 기록하며 역대 최대 실적을 냈다. 'K-푸드 열풍'이 세계로 퍼진 것이다.

농림축산식품부는 올해 1~9월 누계(잠정) 농식품 수출액이 지난해 같은 기간보다 12.3% 증가한 61억9260만달러를 기록했다고 6일 밝혔다. 최근 5년간 1~9월에 2017년 50억4000만달러, 2018년 51억달러, 2019년 51억8000만달러, 지난해 55억2000만달러로 50억달러대 수출 실적을 냈다가 올해 처음으로 60억달러대 고지를 밟았다. 농식품부는 "코로나19 변이 바이러스 확산세가 지속되고 물류 여건이 어려운 상황에서도 신선 농산물(10억8130만달러, 9.7%)과 가공식품(51억1130만달러, 12.8%)이 고른 수출 호조세를 보였다"고 설명했다.

국가(권역)별로는 신남방 13억6380만달러(21.8%), 중국 9억4830만달러(15.7%), 미국 9억2540만달러(5.1%), 일본(10억4410만달러(6.0%), 유럽연합(EU·영국 포함) 3억2340만달러(11.1%), 신북방 2억3390만달러(33.6%)로 나타났다. 일본·중국·미국 등 기존 주요 시장과 신남방·신북방·유럽 등 신규 시장에서 대부분 성장세가 지속됐다.

품목별로는 김치·장류·인삼류 등 한국을 대표하는 전통식품과 라면 등 가정간편식의 증가세가 두드러졌다. 김치는 1억2380만달러(14.1%), 인삼류 1억8240만달러(22.9%), 소스류 2억6920만달러(16.5%), 면류 6억471만달러(8.6%) 등이다. 농식품부는 "건강에 대한 지속적인 관심과 기능성 및 조리법 홍보 등에 힘입어 일본·미국·유럽 등 다양한 시장에서 김치 수출 증가세를 보였다"고 말했다.

김치는 일본(6330만달러·16.4%), 미국(2130만달러·22.0%), EU·영국(1130만달러·35.1%) 등에 대한 증가율이 높았다. 인삼류도 중국(7140만달러·30.5%), 미국(2570만달러·49.4%), 베트남(1790만달러·32.8%) 등에서 수출이 늘었다. 장류는 떡볶이 소스, 매운 소스 등 다양한 제품이 미국(6320만달러·18.6%), 신남방(4590만달러·7.9%, 러시아 2490만달러·25.0%) 등에서 호조세를 보였다. 라면도 한류 확산으로 해외에서 한국산 라면의 인기가 높아지고 코로나19 영향으로 간편식 수요도 지속되면서 일본(4690만달러·27.3%), 대만(2390만달러·23.8%), 말레이시아(1900만달러·27.0%) 등에서 증가했다.

농식품부는 "4분기는 딸기·포도·배 등 신선 농산물이 본격적으로 수출되는 시기로 물류부터 판매까지 관계기관과 협업해 집중 지원할 계획"이라며 "연말 등 소비가 집중되는 시기에 맞춰 전략 품목 수출이 확대될 수 있도록 다양한 판촉·홍보와 함께 타 국산과의 차별화 마케팅 등도 추진할 것"이라고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr