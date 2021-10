이마트 "데이즈 아동의류 구매 시 유니세프 선행 동참…어린이 식수 개선"

데이즈, 유니세프한국위원회 손잡고 캠페인 진행…아동의류 제안

1벌당 약 1000원 기부…"1벌 구매 시 866ℓ 어린이 식수 개선"

[아시아경제 김유리 기자] 이마트의 자체 패션 브랜드 데이즈가 유니세프와 함께 어린이들을 위한 깨끗한 식수 제공에 나선다.

데이즈는 유니세프한국위원회와 손잡고 캠페인(Fit for Children)을 진행, 올 가을·겨울(F/W) 시즌과 내년 봄·여름(S/S) 시즌 '데이즈 키즈' 아동 의류 판매에 나선다고 6일 밝혔다.

이번 캠페인은 상품 구매가 자연스럽게 기부 활동으로 이어지게 한다는 점이 특징이다. 아동 의류 행사 상품을 구매하면 유니세프 그립톡을 증정하며 그립톡 하나 당 약 1000원이 유니세프에 기부되는 식이다.

여기서 확보된 기금은 유니세프를 통해 식수정화제(Water Purification Tablets) 구매 등 어린이 식수 개선에 쓰일 예정이다. 1000원이면 216~217정의 식수정화제를 구입할 수 있고 식수정화제 1정당 4ℓ의 물을 정화하는 점을 감안하면, 의류 1벌을 구매할 때마다 전 세계 어린이들에게 866ℓ의 깨끗한 물을 제공하는 효과를 얻을 수 있는 셈이라고 회사 측은 설명했다.

유니세프에 따르면 전 세계적으로 22억명의 사람들이 깨끗한 식수를 구하지 못하고 있는 것으로 나타났다. 특히 매일 700명의 5세 이하 어린이가 수인성 질병으로 생명을 잃고 있는 것으로 조사됐다.

데이즈는 의류 태그(Tag)에는 별도의 QR코드를 삽입했으며, QR코드를 찍으면 이번 캠페인의 취지를 알리는 홈페이지로 연결된다. 고객이 희망할 시 홈페이지를 통해 유니세프의 기부 페이지를 방문, 추가적인 기부를 진행할 수도 있다.

오는 7일부터 13일까지 데이즈 아동의류 10종을 30% 할인해 고객들의 캠페인 참여도 장려한다는 방침이다. 대표 상품으로는 '꼭 필요한 티셔츠', '플리스 티셔츠, 팬츠' 시리즈 등이 있다.

오는 8일부터 13일까지는 이마트 공식 인스타그램에 필수 해시태크와 함께 캠페인 응원 댓글을 남기는 고객 중 추첨을 통해 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 증정하는 프로모션도 진행한다.

한편 데이즈는 앞서 미래 세대에 대한 책임감을 가지고 지속 가능한 패션산업 생태계 구축에 동참하기 위해 세계자연기금(WWF) 한국 본부와 협업을 진행하기도 했다. 데이즈는 2020년 가을·겨울 시즌 스포츠 의류 15개 품목을 판매하며 협업 의류 중 4개 품목을 폐페트병, 버려지는 원사 등 폐기물을 재활용한 리사이클 원사로 제작했다.

박민정 이마트 의류 팀장은 "고객이 아이를 위한 의류를 구매하는 과정에서 나눔과 기부의 의미를 다시 한 번 떠올려 볼 수 있도록 이같은 캠페인을 기획하게 됐다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr