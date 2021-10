▲김문(전 서울신문 부국장)씨 별세, 김현준(경기북부경찰청 청문감사인권담당관실 경사)씨 부친상 = 4일, 서울대병원 장례식장 6호실, 발인 6일 오전 9시 02-2072-2010

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr