장기표, 최재형 '공식 지지'…"분노만 하기엔 위급한 실정"

[아시아경제 금보령 기자] 장기표 전 국민의힘 대선 경선 예비후보가 최재형 전 감사원장을 공식 지지하고 나섰다.

최 전 원장은 4일 서울 여의도 캠프사무실에서 기자회견을 열고 장 전 후보와 '정치혁명을 위한 장기표, 최재형의 공동선언'을 발표했다. 장 전 후보는 이번 대선 경선에 출마했으나 1차 컷오프에서 탈락했다.

이들은 "우리 모두는 지난 4년 반 동안 무능 무책임 정권을 뼈저리게 경험해오고 있다"며 "정치는 실종됐고 국가 공동체는 붕괴되었으며 국기 상실이 눈앞에서 현실화되고 있다"고 얘기했다.

이어 이들은 "대장동 게이트, 이재명 게이트의 주범으로 무능하고 무책임한 문재인보다도 더 지독한 패륜 탐욕의 화신인 이재명이 대통령을 하겠다고 온갖 요설을 뱉어내고 있다"며 "우리는 이런 상황을 그냥 묵과할 수 없다"고 말했다.

그러면서 "분노만 하고 있기에는 너무나 위급한 실정"이라며 "그냥 이대로 가다간 대한민국이 그대로 침몰하고 마는 타이타닉이 될 것이 명약관화하다"고 꼬집었다.

특히 이들은 정치가 혁명적으로 바뀌어야 한다는 점을 강조했다. 최 전 원장은 "정치인 그들만을 위한 정치가 아니라 진정으로 국민을 위한 정치 곧 정직성, 청렴성, 도덕성, 헌신성이 정치인의 필수 덕목이 되는 정치로 탈바꿈해야 한다"며 "깨끗한 정치, 바른 정치, 좋은 정치로 기득권에 찌든 기성 정치인과 낡고 부패한 정치 행태를 말끔히 쓸어내고 씻어내야 한다"고 설명했다.

최 전 원장과 장 전 후보는 이날 선언문을 통해 무능정권에 이은 패륜정권 출현 막기, 자유민주주의와 시장경제체제 확립, 고질적 부패 카르텔을 발본색원하는 부패와의 전쟁, 정치교체 및 시대교체의 실현 등에 앞장서겠다는 계획을 내놨다.

회견 후 기자들과 만난 자리에서 장 전 후보는 '왜 최 전 원장과 뜻을 함께하게 됐는가'라는 질문에 "최 전 원장은 정말 도덕적이고, 청렴하고, 남을 사랑하고, 어려운 사람을 위해 헌신적으로 살아온 분인데 이런 사람이 최고 국가 지도자, 대통령 되는 것이 국가적 경사이자 국민적 행복이라고 생각해 적극 지지하고 있다"고 답했다.

