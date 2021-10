6일 방송 예정

넷플릭스 오리지널 시리즈 '오징어 게임'에서 주연한 배우 이정재와 박해수, 정호연, 위하준이 미국 NBC 인기 토크쇼 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'에 출연한다. 4일 방송가에 따르면 이들은 5일 화상 연결로 참여해 지미 팰런과 대화를 나눈다. 방송은 6일 공개된다. ‘오징어 게임’은 넷플릭스에서 열하루째 전 세계 인기 순위 1위(플릭스 패트롤 기준)에 오르며 글로벌 신드롬을 일으키고 있다. 작품 인기가 높아지면서 주·조연 배우들을 향한 관심도 높아지고 있다. ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’은 버락 오바마·도널드 트럼프 미국 전 대통령, 가수 아리아나 그란데·레이디 가가 등이 다녀간 미국 NBC의 간판 토크쇼다. 한국인으로는 가수 방탄소년단과 블랙핑크, 영화 '기생충'의 봉준호 감독 등이 출연했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr