산림조합·지방은행도 '대출 옥죄기' 동참

[아시아경제 김진호 기자] 가계대출 총량 관리에 모든 역량을 기울이고 있는 금융당국이 이번에는 산림조합과 지방은행 대출 조이기에 나섰다.

4일 금융당국과 산림조합중앙회에 따르면 금융당국은 이달 1일 산림조합중앙회 여신 담당자를 불러 올해 가계대출 총량 증가율 목표치를 초과한 데 우려를 전했다.

올해 전국 130개 산림조합에 주어진 가계대출 증가율 목표치는 평균 4%대지만 은행권과 2금융권 대출 규제로 수요가 몰려 현재 5%대를 기록하고 있다.

이에 산림조합중앙회는 연말까지 가계대출 총량 증가율 목표를 준수하기 위해 앞서 농·축협과 마찬가지로 비조합원과 준조합원에 대한 신규 전세자금대출과 주택담보대출을 중단하는 방안을 이번 주 결정할 계획이다.

또한 금융당국은 가계대출 증가율이 유난히 높은 일부 지방은행에도 철저한 관리를 당부할 예정이다. 지방은행의 가계자금대출 잔액은 이미 6월 말에 작년 말보다 6.5%나 증가했다.

특히 BNK금융그룹 소속 경남은행과 부산은행의 증가율은 6월 말 기준으로 11.8%와 9.9%에 달했다. 금융위 관계자는 "가계대출이 많이 늘어난 BNK계열 은행에 총량 목표 준수를 요청할 예정"이라고 말했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr