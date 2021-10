세븐일레븐, ‘대왕손만두 튀김’ 출시…“든든한 간식·식사대용”

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 대용량 튀김만두인 ‘김치대왕손만두 튀김’을 출시했다고 4일 밝혔다.

김치대왕손만두 튀김은 국내 냉동만두시장 1위인 CJ제일제당에서 생산한 제품으로 편의점 중에선 세븐일레븐에서만 만나볼 수 있다. 만두의 정석대로 속을 꽉 채워 입 안 가득 퍼지는 원재료의 풍미와 푸짐한 식감이 특징이다. 기존 냉동만두 시장에서 볼 수 있는 일반 왕만두 대비 1.7배 큰 사이즈로 한 개만 먹어도 든든한 포만감을 느낄 수 있다.

이번 상품 출시를 기념해 10월 한 달간 구매 고객을 대상으로 펩시콜라 190ml를 무료 증정 행사도 진행한다.

세븐일레븐 관계자는 “가까운 편의점에서 간단한 식사나 간식용으로 즉석먹거리를 찾는 고객층이 증가함에 따라 보다 다양한 상품구색을 갖추기 위해 이번 대왕손만두 튀김을 선보였다”며 “만두는 세대를 불문한 인기 메뉴인만큼 출출함을 달래줄 간식거리로 큰 인기를 끌 수 있을 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr