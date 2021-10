BBQ, ‘대한민국 100대 브랜드’ 25위에 올라

[아시아경제 이승진 기자] 치킨 프랜차이즈인 제너시스BBQ가 브랜드가치 평가 회사 브랜드스탁이 발표한 올 3분기 ‘대한민국 100대 브랜드’ 종합 25위에 오르며 프랜차이즈 업종 중 가장 높은 순위를 차지했다고 4일 밝혔다.

브랜드스탁에서 발표하는 ‘대한민국 100대 브랜드’는 특허 받은 브랜드가치평가모델(BSTI) 점수를 기반으로 국내 주요 산업 부문의 1000여개 브랜드 중 가장 점수가 높은 상위 100개 브랜드를 선정한다. BBQ는 2005년 이후 꾸준히 ‘대한민국 100대 브랜드’에 선정되며, 해마다 순위 상승세를 이어오고 있다. 이번 3분기에 BBQ는 25위를 기록, 지난해 대비 2단계 상승했으며 동업종인 프랜차이즈 부문에서는 높은 순위를 기록하며 선두를 유지했다.

BBQ는 자사앱 단독 프로모션 진행으로 가맹점 중개수수료 절감을 통한 상생에 나서고 있다. 여기에 자체 수제맥주 및 가정간편식(HMR) 제품을 출시하는 등 사업 다각화를 통해 소비자들의 선택의 폭을 넓히고 있다. 또 포장 및 배달 전문매장인 BSK를 통해 청년 창업 지원 프로젝트를 펼치며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 속도를 내고 있다.

BBQ 관계자는 “건강하고 맛있는 치킨으로 고객들에게 먹는 즐거움과 만족감을 전달하기 위한 BBQ의 노력이 브랜드가치 평가에 반영된 것으로 보고 있다”며 “고객 만족을 위한 지속적인 연구 개발 및 ESG 경영을 통해 브랜드 가치 제고를 위한 노력을 이어갈 것”이라고 말했다.

