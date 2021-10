고진영과 박인비, 1타 차 공동 2위 "아쉽다, 역전패"…부티에 우승

숍라이트클래식 최종일 2언더파 '주춤', 부티에 8언더파 통산 2승 사냥, 유소연과 김세영 공동 14위

[아시아경제 노우래 기자] ‘넘버 2’ 고진영(26)과 ‘골프여제’ 박인비(33·KB금융그룹)가 준우승에 만족했다.

4일(한국시간) 미국 뉴저지주 갤러웨이 시뷰골프장 베이코스(파71·6190야드)에서 막을 내린 미국여자프로골프(LPGA)투어 숍라이트클래식(총상금 175만 달러) 최종 3라운드에서 2언더파에 그쳐 공동 2위(13언더파 200타)로 밀렸다. 고진영 시즌 3승째자 통산 10승째, 박인비는 시즌 2승째이자 통산 22승째 달성을 다음 기회로 미뤘다. 셀린 부티에(프랑스)의 역전우승(14언더파 199타)이다.

고진영과 박인비는 2타 차 공동선두로 출발해 버디 4개와 보기 2개를 묶었다. 1타 차 공동 2위에서 맞이한 마지막 18번홀(파5)에서 버디를 낚으면 승부를 연장전으로 몰고 갈 수 있었지만 퍼팅이 살짝 빗나갔다. 고진영은 특히 2온에서 성공하고도 3퍼트를 범한 것이 아쉬웠다. 두 선수는 오는 7일 열리는 코그니전트 파운더스컵에 출격해 한국의 올해 5승째이자 통산 199승째에 재도전한다.

부티에는 5타 차 공동 10위에서 시작해 8언더파를 몰아치는 ‘괴력’을 발휘했다. ‘3쌍의 연속버디’를 포함해 버디만 8개를 쓸어 담았다. 2019년 2월 ISPS 한다빅오픈 이후 2년 8개월 만에 통산 2승째, 우승상금은 26만2500달러(3억1000만원)다. 브룩 헨더슨(캐나다) 공동 2위, 패티 타와타나낏(태국) 6위(11언더파 202타), 유소연(31)과 김세영(28·이상 메디힐)이 공동 14위(8언더파 205타)로 대회를 마쳤다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr