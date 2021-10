[코리아루트] 의병장 윤희순, '만주 항일' 이어가다

윤희순 의사 가족과 친척들, 중국서 조선독립단 결성

노학당 세워 한국인과 중국인에게 독립 정신 고취

[아시아경제 라영철 기자] 국가보훈처에서 훈장과 포상을 받은 독립유공자는 약 1만 4300명이다. 이 가운데 여성은 전체의 1.8%인 270여 명에 불과하다. 유관순 열사를 포함한 극소수 여성 독립운동가들 말고는 대부분은 베일에 가려져 있다.

많은 여성 독립운동가들은 독립군의 군복을 만들고, 군수품을 운반하는 등 독립운동을 지원하는 일을 주로 맡았다.

이들은 학생·교사·상인·농민·기생 등 다양한 위치에서 나라를 구하는데 신분과 성별의 구분은 없다는 신념으로 스스로 독립운동의 주역이 됐다.

특히 윤희순(尹熙順, 1860~1935)은 우리나라 최초의 '여성 의병장'으로 활약한 인물이다. 그녀는 대의명분을 중요시하는 유교 집안에서 교육받고 자랐으며, 타고난 성품이 바르고 총명했다.

항일 의병과 독립운동의 기초가 됐던 화서 학파 고흥 유씨 가문으로 출가해서는 시아버지 외당(畏堂) 유홍석(柳弘錫, 1841~1913)을 도와 항일 의병 활동에 참가했다.

일제 식민 통치가 극에 달했던 1930년대 시아버지, 남편, 그리고 아들마저 잃으며 40년의 독립운동을 펼치고 중국 만주에서 생을 마감했다.

여성으로서 당시 개혁적이고 혁신적인 행동으로 지식인의 역할을 해오며, '노블레스 오블리주(noblesse oblige)'를 몸소 실천해 왔던 강원도 춘천지역 항일 의병 투쟁 애국지사 윤희순 의사의 숭고한 나라 사랑 정신을 재조명해 본다. [편집자 주]

◈글 싣는 순서

① '해주 윤 씨' 후손, 윤희순 의사

② 선비 아내, '최초 여성 의병장' 되다

③ 의병장 윤희순, '만주 항일' 이어가다

윤희순은 국내에서는 의병투쟁을, 만주에서는 오랫 동안 항일투쟁을 이끌어 온 우리나라 최초 여성의병장 출신의 독립투사였다.

윤희순 의사의 적극적이고 진취적인 독립정신은 당시 여성뿐만 아니라 남성들에게도 큰 본보기가 돼 많은 이로 하여금 항일 독립운동을 촉구하는 데에 큰 역할을 했다.

애국지사 윤희순기념사업회 강대덕 이사를 그의 자택에서 만났다.

강 이사는 "당시 민족의식이라든가 국가에 대한 의식이 열악했을 때 화서학파의 민족의식과 나라에 대한 의식, 겨레 의식을 사람들에게 심어주고 힘을 보탰다는 점에서 의병장 윤희순의 역할은 매우 컸다"고 강조했다.

윤희순 의사가 직접 창작, 보급한 <안사람 의병가>, <병정의 노래> 등은 2019년 5월 국가등록문화재 제750호에 지정됐다. 그의 의병가 창작은 시아버지 외당 유홍석의 직접적인 영향이 컸다.

■ '조선독립단' 결성

1911년 시아버지 외당 유홍석과 남편 유제원이 중국으로 먼저 망명길에 오르자 윤 의병장은 이듬해 51살 때 아들 돈상, 민상, 교상과 함께 중국으로 건너가 1935년 숨을 거두기까지 25년 동안 가족과 함께 요동지구에서 종횡무진 항일운동을 전개했다.

일가가 모두 중국으로 망명한 뒤에는 조선독립단 활동, 항일 인재양성을 위한 교육운동에 전력을 다했다.

그는 이회영, 우병렬, 우병렬의 부인 채인산, 중국인 도원훈과 손홍령의 도움으로 환인현 보락보진 남괴마자에 동창학교 분교인 노학당을 세웠다.

조선인이 비교적 많이 모여 살았고 항일활동의 근거지였기 때문에 학교 운영자금은 선생과 학생들이 환인 지역의 조선인, 중국인들에게서 모금한 것으로 충당했다.

이러한 노력의 결과로 1915년까지 김경도, 박종수, 이정헌, 마덕창 등을 비롯한 50여 명의 항일운동가를 양성할 수 있었다.

1920년 윤 의사와 친척들은 중국 무순시 외곽을 무대로 조선독립단을 결성했다. 독립단 수장은 윤 의사의 큰아들 유돈상이었다.

그들은 낮에는 농사를, 밤에는 군사훈련을 계속했다. 특기할 만한 것은 윤의사 가족은 물론, 친척들 그리고 사돈집 가족까지 모두 훈련에 참가해 가족 독립부대를 결성했다는 것이다.

강대덕 이사는 "당시 윤 의사는 이미 70세가 넘은 노령이었지만, 훈련에 빠짐없이 참가했고 아들 유돈상도 어머니 열정에 감동해 무장투쟁 교육에 헌신했다"고 설명했다.

■ 내부의 적 '밀정(密偵)'

윤 의사를 비롯한 조선 독립군들은 중국 환인현(桓仁縣), 랴오닝성(遼寧省), 헤이롱장성(黑龍江省), 지린성(吉林省), 관전현(寬甸縣) 등을 중심으로 활발한 항일투쟁을 펼쳤다.

활동무대가 중국의 대표적인 낙후지역이다 보니 생활하기에는 힘들었지만, 일본군의 관심에서는 다소 벗어날 수 있어서 항일투쟁을 이어갈 수 있었다.

1932년 일제는 조선인들의 무력투쟁을 뿌리 뽑기 위해 대학살을 감행했다. 그러나 윤 의사 가족과 친인척들은 봉성현 석두성으로 이주해 무장투쟁 준비를 계속했다.

1932년 윤 의사는 일제에 의해 강제로 끌려온 조선인 병사를 몰래 탈출시켜 숨겨준 뒤 조선독립단으로 보내기도 했다. 그는 석두성을 떠나 해성현 묘관둔에 정착했다.

그의 큰아들 유돈상과 조선독립단은 양세봉의 연합부대와 합류해 무순 공격전을 펼쳤다.

1934년 셋째 아들 유민상은 해성현에서 정미소를 차려 둘째 형인 교상과 함께 항일투쟁을 했다.

그러나 그해 누군가의 밀고로 봉성현에 일본군의 진입을 불렀고, 이듬해 윤 의사의 아들 유돈상이 체포돼 모진 고문을 견디다 못해 8월 17일 감옥에서 순국했다.

자식들이 항일투쟁 현장에서 세상을 떠나게 되면서 국가와 민족을 위한 그의 결정과 실천력, 지성인으로서의 모든 것도 결국 정리를 하기에 이른다.

윤 의사는 아들을 잃은 후 곧바로 곡기를 끊고 일주일 뒤 세상을 떠났다. 그의 유해는 중국 해성시 묘관둔에 가매장됐다.

강대덕 이사는 "윤희순 의사 유해를 찾기 위해 윤 의사의 손자 유연익(1992년 사망) 씨와 중국 현지를 자주 갔으나, 찾지 못하다가 요녕대학의 김양 교수 도움으로 윤 의사 유해가 묻힌 가매장 장소를 찾았다"고 전했다.

강 이사에 따르면, 당시 가매장 장소는 민둥산 벌판의 옥수수밭이었고 윤 의사가 묻힌 지점에 '유(柳)'자가 적힌 푯말만 있었다.

시아버지 유홍석, 남편 유제원과 아들 유돈상에 이르는 독립군 집안의 윤희순 의병장은 여성의 몸으로 초기에는 의병활동을 하고 중국으로 망명한 이후는 독립운동을 돕다가 1935년 봉천성 해성현 묘관둔에서 75세 일기로 생을 마쳤다.

윤 의병장이 죽은 때는 일제의 혹독한 고문을 받고 숨진 큰아들 유돈상이 숨진 지 11일 만이어서 주변 사람들의 슬픔은 더욱 컸다.

그의 유해는 1994년 고국으로 봉환돼 춘천시 남면 관천리 선영 양지바른 곳에 남편과 함께 합장됐다.

■ 만주 항일운동 의미

윤희순 의사는 제2의 독립운동을 우리 고토(옛 고구려 영토)에서 새롭게 펼치기 위해 중국인들에게 항일운동 의식을 심어주고 협력을 끌어냈다.

특히 항일 공동체 의식을 뿌리내리게 한 것은 교육이었다. 동창학교 분교인 노학당을 세워 한국인과 중국인에게 독립 정신을 고취시켰다는 것은 상당한 의미를 지닌 대목이다.

또한, 당시 국내에서 독립운동하기에는 매우 어려웠고, 이미 외당과 의암 선생이 연해주에 가 있는 데다 우리 민족의 뿌리가 형성됐던 곳이라는 점도 작용한 것으로 전해지고 있다.

여러 지역으로 옮겨 다니며 펼친 항일운동을 통해 중국인들에게 우리 민족의식을 보여줌으로써 그들과 공동 작전을 성공적으로 수행할 수 있었다는 긍정평가도 나온다.

강대덕 이사는 "윤희순 일가의 만주 항일운동은 한중 연대 독립운동이라는 의미에서 오늘날에도 상당한 영향력을 가질 수 있는 요소로 볼 수도 있다"고 설명했다.

이어 "그들과 같이 공동 협력체를 이뤄냈고 독립의식과 독립운동에 대해 남녀 가리지 않고 화서학파의 학문적인 영향력을 그대로 실천했다는 점에서도 윤희순을 긍정적으로 평가할 수 있다"고 덧붙였다.

여성 의병장으로 당당한 삶을 산 윤 의병장의 고귀한 삶을 기리고자 춘천시립도서관 앞에는 그의 동상이 세워졌다.

시집와서 35년 동안 살던 발산리에는 해주 윤 씨 의적비, 묘소에는 애국선열 윤희순 여사 사적비 등이 있다.

