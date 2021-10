송영길 "尹 손바닥에 적힌 王…최순실 시대로 돌아가나"

[아시아경제 황수미 기자] 송영길 더불어민주당 대표는 윤석열 전 검찰총장이 손바닥에 왕(王)자를 새긴 채 TV토론회에 등장한 것을 두고 "깜짝 놀랐다"고 했다.

송 대표는 2일 오후 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 열린 부산·울산·경남 지역 순회경선에서 모두발언을 통해 "이러다가 다시 최순실 시대로 돌아가는 것 아닌가 하는 생각이 들었다"며 이같이 말했다.

앞서 전날 열린 국민의힘 대선후보 경선 TV토론회에서 윤 전 총장의 왼쪽 손바닥 가운데에 왕(王)으로 보이는 글씨가 적혀 있는 모습이 포착됐다. 이에 일각에서는 '역술적인 의미'가 담긴 것이 아니냐는 의혹을 제기하며 논란이 일었다.

이와 관련해 송 대표는 윤 전 총장을 향해 "모든 권력기관을 사유하는 시대에 대해 국민들이 국정농단을 심판하고 촛불혁명으로 새 정부가 만들어졌는데, 국민을 위해 가장 봉사해야 할 1번 일꾼인 대통령을 왕으로 생각하는 사람"이라고 지적했다.

송 대표는 이어 "주술에 의거한 것인지, '왕'자를 써서 부적처럼 들고나오는 황당한 상황이 발생하고 있다"고 했다.

그러면서 "저희 민주당은 유능하고 강력한 민주정부를 창출해 가겠다"며 "김대중, 노무현, 문재인 정부를 계승하고 민주당 역사 가치를 공유하는 원팀 민주당을 만들겠다. 국민과 함께 승리하겠다"고 강조했다.

한편 더불어민주당 경선 주자인 박용진 의원도 정견 발표에서 "영화배우처럼 멋진 몸매를 가지고 싶은 청소년 시절 배에 왕자를 그려 넣는 경우는 봤지만, 자기 손바닥에 왕자 그려 넣는 경우는 난생처음"이라고 지적했다.

박 의원은 "우리는 지금 대통령이라는 나라의 최고 책임 공무원을 뽑는 중이지 왕을 뽑는 게 아니다"라며 "대통령을 왕인 줄 아는 사람이 1위를 하고 있는 야당의 처지도 좀 안됐다"고 덧붙였다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr