'치매 어르신 가을숲 체험' 서울시 산림치유 프로그램

중구치매안심센터와 함께 치매안심센터 이용하는 어르신·가족 대상

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 중부공원녹지사업소가 중구치매안심센터와 함께 일반 및 경도인지장애 어르신과 치매어르신을 돌보는 가족을 대상으로 가을철 남산둘레길 산림(숲) 치유 프로그램을 오는 5일부터 10월 한 달간 운영할 계획이라고 3일 밝혔다.

서울시는 코로나19 장기화로 어르신의 우울감 및 인지기능 저하가 심각해지고 외부 활동제약에 따른 심리적인 고립감을 해소시키고자 마련된 이번 산림 치유 프로그램은 참여 대상자에 맞춰 프로그램을 구성해 진행할 예정이다.

경도인지장애(치매고위험군) 어르신을 대상으로 공원 내 산책과 함께 자연물을 활용해 인지능력 향상을 돕는 기억이 속삭이는 숲(4회), 일반 어르신을 대상으로 숲해설과 함께 오감으로 느끼는 숲길 산책을 통해 치매 예방 및 신체적 건강증진을 돕는 기억을 지키는 숲(4회), 치매 어르신을 돌보는 가족을 대상으로 장기간 돌봄으로 지친 몸과 마음을 치유하고 회복하는 힐링이 속삭이는 숲(4회) 등 3개의 프로그램으로 구성될 예정이다.

서울시는 남산둘레길의 자연 환경을 기반으로 한 산림 치유 프로그램 운영을 통해 코로나19로 활동범위가 줄어든 어르신과 더불어 치매 어르신을 돌보는 가족들에게 있어 우울감을 완화하고 신체적 활동을 통한 인지 건강 증진의 효과가 클 것으로 기대하고 있다.

김인숙 소장은 “서울의 공원은 유아부터 어르신까지 생애주기별 일상 속 최적의 힐링 공간으로 많은 사랑을 받고 있다”면서 “이번 프로그램을 기반으로 향후에도 치매 어르신을 비롯한 다양한 사회 구성원이 참여할 수 있는 프로그램을 지속적으로 발굴하고 운영하겠다”고 말했다,

