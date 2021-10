◆완벽한 생애= 직장을 돌연 그만두고 제주로 향한 윤주와 그의 방을 빌려 한국여행을 하게 된 시징, 꿈을 접고 제주로 이주한 미정의 이야기를 편지처럼 엮어낸다. 그림자처럼 은근하게 연결되는 인물들을 통해 불완전하게 흔들리는 세계에서 서로를 증명하는 가능성을 가리킨다. 낯선 사람들 사이에서 마주하게 되는 진심이다.

"미안한 동시에, 그 미안함 뒤에 안전하게 숨어 있고 싶은 마음도 부정할 수 없었다. 어떤 미안함은 편리하다는 것을 문영이 알까. 누군가를 향한 복합적인 감정 둘레에 벽을 쌓아서 자신에 대한 의심과 혐오 그리고 열등감을 사전에 차단하는 그런 미안함도 있다는 것을."

(조해진 지음/창비)

