[아시아경제 김흥순 기자] 심텍은 최대주주 심텍홀딩스 심텍홀딩스 036710 | 코스닥 증권정보 현재가 2,800 전일대비 100 등락률 -3.45% 거래량 274,756 전일가 2,900 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-5일“덱스터”에 이어 하나 더! 메타버스 新대장주 등극!모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생무료 선언! close 의 말레이시아 해외생산법인 설립 투자 재원 마련을 위해 320억원 금전대여를 결정했다고 1일 공시했다. 이는 자기자본 대비 11.34% 수준이며 이율은 4.6%다. 대여기간은 2026년 9월12일까지다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr