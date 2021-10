광양시, 미혼남녀 만남 주선‘광양솔로엔딩’행사

온라인 활용 비대면 행사, 오는 14일까지 남녀 10명씩 총 20명 모집

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시는 오는 23일 개최되는 미혼남녀 만남 주선 ‘광양솔로엔딩’ 행사를 위해 10월 5~14일(10일간) 참가 희망자를 모집한다고 밝혔다.

‘광양솔로엔딩’은 바쁜 일상과 코로나19 장기화 등으로 이성을 만날 기회를 만들지 못한 미혼 남녀에게 건전한 만남의 기회를 제공하고, 결혼 친화적 사회 분위기 조성을 위해 마련한 행사로, 코로나19 확산 방지를 위해 비대면 방식으로 진행한다.

온라인 화상 프로그램을 이용한 비대면 만남의 한계를 극복하기 위해 일대일 매칭 토크, 목공예 체험클래스, 광양 바로 알기 퀴즈 등 다양한 프로그램으로 구성할 예정이다.

참가자 모집기간은 오는 14일까지이며 광양시에 주소지 및 근무지를 둔 28~39세(1982~1993년생)의 미혼 남녀라면 누구나 신청 가능하다.

조선미 전략정책실장은 “만남의 기회가 부족한 미혼남녀에게 이번 행사가 인연을 만날 수 있는 좋은 기회가 되기를 바란다”며, “지역 미혼남녀의 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.

한편, 상반기 비대면 만남 행사에는 미혼남녀 24명이 참가해 7쌍의 커플 매칭이 이뤄졌고, 지난 5월에는 광양시 결혼장려 프로그램을 통해 올해 첫 두 쌍의 공식 커플이 탄생하는 성과가 있었다.

