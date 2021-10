임기 2024년 9월30일까지

[아시아경제 한진주 기자] 정대화 전 상지대 총장이 제5대 한국장학재단 이사장으로 취임했다.

1일 한국장학재단은 임원추천위원회의 공개 모집과 심사, 교육부장관 제청을 거쳐 대통령이 정 신임 이사장을 임명했다고 밝혔다. 정 신임 이사장의 임기는 2024년 9월 30일까지 3년이다.

정 이사장은 서울대 기계공학과 학사와 동 대학원 정치학 석사·박사 학위를 취득했다. 국회 정책연구위원, 사학분쟁조정위원회 위원, 상지대학교 총장 등을 지냈다.

정 이사장은 경제적 여건과 관계없이 누구나 의지와 능력에 따라 고등교육의 기회를 가질 수 있도록 문재인 정부의 교육 공공성 강화 정책을 바탕으로 대학생 등록금·주거비 부담경감 지원 사업을 중점적으로 추진할 계획이다.

이날 취임식은 코로나19 상황을 고려해 장학재단 대회의실에서 온라인으로 진행됐다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr