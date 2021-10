대장동·고발사주 공방…文 정부 마지막 국감, 첫날부터 곳곳 정회

[아시아경제 오주연 기자, 이현주 기자] 1일 시작된 문재인 정부의 마지막 국정감사에서 여야는 대장동 개발 의혹과 고발사주 논란으로 강하게 충돌했다. 국감 첫날부터 상임위원회 곳곳에서 정회가 이어졌다.

이날 열린 7개 상임위원회 국감에서 가장 먼저 대장동 의혹 포문을 꺼낸 곳은 아들의 50억원 퇴직금 수령으로 논란이 된 곽상도 의원이 소속된 교육위원회였다. 이번 국감을 ‘대장동 국감’으로 규정하고 있는 국민의힘은 교육위 국감이 개시되자마자 날을 세웠다. 조경태 국민의힘 의원은 이날 민주당 의원들이 곽상도 의원의 아들이 화천대유서 퇴직금 50억원을 받은 것과 관련해 질타하자, "대장동 사업에서 4040억원이 배당됐다"며 "저는 50억원이 아니라 국민의 몫으로 날린 4000억원이 보인다"고 목소리를 높였다. 그는 "대장동 게이트와 관련해 여야 불문하고 낱낱히 밝혀야 한다"며 여당을 향해 "누구를 비호하려는 것이냐"고 거세게 항의했다.

법사위에서는 이날 야당에서 요구한 20여명의 증인 채택 요구가 받아들여지지 않으며 여야 의원 간의 날카로운 신경전이 벌어졌다. 국감 시작 후 20여분까지 업무보고가 이어지자 윤한홍 국민의힘 의원은 "서면으로 보고서를 봤기 때문에 간략히 하라"며 국감 진행에 속도를 낼 것을 주문했다. 이에 김종민 민주당 의원은 "국감에 들어가기 앞서 회의장에 붙어있는 슬로건부터 당장 떼라"고 언성을 높였다. 이날 국감이 진행되는 7개 상임위에서 야당은 ‘특검에 거부하는 자가 범인입니다’라는 부착물을 곳곳에 붙였다. 김 의원은 "국감이 정치의 싸움장이 됐다"고 했고, 김영배 최고위원도 "대법원 국정감사와 무슨 관계가 있냐"고 질타했다. 이에 윤 의원은 "질의할 내용과 관련된 것이라 그렇다"며 "증인 채택도 하나도 되지 않았는데 이는 국감을 무력화시키는 것"이라고 반발했다. 이 같은 소동에 법사위 국감은 오전 중 정회됐다.

교육위에서도 윤영덕 민주당 의원이 "회의를 방해하는 상당히 괴상한 피켓이 있는데 정상적인 국감을 진행하는 데 대단히 방해가 되는 물건"이라며 "회의 진행에 방해되는 저 물건들을 치워주실 것을 위원장님이 결정해달라"고 지적했다. 교육위도 시작 1시간도 채 되지 않아 정회됐다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr