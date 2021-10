[아시아경제 이민지 기자] 에스엠코어 에스엠코어 007820 | 코스닥 증권정보 현재가 7,430 전일대비 90 등락률 -1.20% 거래량 106,767 전일가 7,520 2021.10.01 10:47 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생 무료 선언!코로나 기저효과 10대 그룹 실적 확 늘어에스엠코어, 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승세에 8.05% ↑ close 는 SK하이닉스와 145억9920만원 규모로 M16 AGV 시스템 공급계약을 체결했다고 1일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 14.03%에 달한다.

